Las educadoras de 0 a 3 años saldrán a la calle el 17 de septiembre para reclamar "una bajada real de ratios, plantillas suficientes y el fin de las aulas mixtas"

Las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, se manifestarán el próximo jueves 17 de septiembre en todo Castilla y León, también en Salamanca.

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Bajo el lema "El derecho a vincularse", los profesores reclaman "una bajada real de ratios, pareja educativa estable, plantillas suficientes y el fin de las aulas mixtas en los centros completos, además de una subida salarial y reconocimiento como sistema educativo al igual que el resto de etapas educativas".

A través de la Plataforma 0-3 Castilla y León, la consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo, ha reconocido recientemente la importancia de estos primeros años y ha defendido que la gratuidad del 0-3 "es una cuestión de equidad". También ha señalado que la neurociencia demuestra el papel fundamental de esta etapa en la formación del futuro alumno.

Desde la plataforma recalcan también que "una verdadera inversión en el 0-3 significa también invertir en las profesionales que educan cada día: menos niños por educadora, más estabilidad, más recursos, salarios acordes a nuestra responsabilidad y tiempo suficiente para acompañar a cada criatura. Queremos que el 0-3 sea reconocido de verdad".