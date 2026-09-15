El pop flamenco de Antoñito Molina cierra las Ferias y Fiestas de este año

Este martes concluyen las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega de Salamanca y lo hacen con la música de Antoñito Molina. El cantautor que fusiona pop con aires flamencos ha llenado todo tipo de recintos con su gira "Me prometo" que ha enlazado con las nuevas fechas de "Mis Últimos Me Prometo”, una gira de despedida antes de un descanso que lejos de ser un adiós definitivo, esto nace como una celebración y, al mismo tiempo, como el colofón de una etapa dorada antes de abrir otra nueva.

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Además, se celebra el Día de los Mayores con dos funciones programadas de la zarzuela “La del manojo de rosas” en el CAEM. Es una zarzuela, calificada como sainete lírico en dos actos, dividido en seis cuadros, con letra de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro, y música del maestro Pablo Sorozábal estrenada con gran éxito en el Teatro Fuencarral en 1934. La acción tiene lugar en 1934, en una plaza de barrio madrileña en la que hay un garaje, un bar y una tienda de flores llamada “La del Manojo de Rosas”. Las invitaciones están agotadas.

Los pasacalles de charangas y cabezudos partirán a las seis y media de la tarde del pabellón de la Alamedilla y harán el siguiente recorrido: parque de la Alamedilla, plaza de España, calle Toto, Vázquez Coronado, Zamora, plaza de los Bandos, Espoz y Mina, calle Prior, calle Prado, plaza San Benito, calle Compañía, Rúa Antigua, calle Jesús, Pan y Carbón, San Pablo, Miñagustín, calle Consuelo, Varillas, Doña Gonzala Santana, Obispo Jarrín, Bermejeros, plaza de la Reina, calle de la Reina, Santa Eulalia, calle Toro, plaza España y parque de la Alamedilla.