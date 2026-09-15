La juventud como pilar básico al que llegar con el XXXVIII Encuentro de Cofradías de Salamanca: “Tenemos que enseñarles el camino y guiarles”

Salamanca se encuentra ultimando los detalles para el que será uno de los eventos del año, el XXXVII Encuentro de Cofradías de Salamanca que reunirá en Salamanca a miles de personas, tanto en las diferentes conferencias y mesas de trabajo, como en la Vía Áurea, la ‘Macroprocesión’ que hará que 17 cofradías, hermandades y congregaciones salgan aunadas por el casco histórico de la capital del Tormes.

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Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, ha explicado lo que es organizar un evento como el que se vivirá del 24 al 27 de septiembre, ahondando especialmente en los jóvenes, donde se centran parte de los esfuerzos de cara a intentar introducir en la fe religiosa a los mismos a través de los Días Santos.

Este día, Junta de Semana Santa, Ayuntamiento de Salamanca, Policía Local y todo un conjunto de instituciones, unen fuerzas para engalanar las calles salmantinas bajo el manto y el color del que será uno de los eventos religiosos más importantes en la historia de la localidad charra.

Pregunta: El Encuentro de Cofradías es quizá el evento más grande realizado en Salamanca en torno a la Semana Santa, siempre respetando los Días Santos, ¿qué supone tanto para ti como para la Junta un acontecimiento como este?

Respuesta: Lo que es el Encuentro, después de cada una de las Semanas Santas de pueblos de España, es el evento cofrade mayor de España, de una magnitud tal que nos reunimos cofrades, juntas locales, sacerdotes y todos los oficios que tienen que ver con la Semana Santa en una ciudad. La verdad que para la Junta de Semana Santa es un reto porque se pretende que Salamanca se ponga en valor, sobre todo su Semana Santa.

P: Falta entonces que pongamos más aún en valor estas fechas salmantinas claro…

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R: Por ejemplo, los cofrades conocen nuestra Semana Santa y a nosotros nos falta ese poquito para saber venderla o quizá creernos que es un poco más de lo que pensamos. Tenemos una gran Semana Santa y en ese momento confluyen todas nuestras vertientes.

P: Para la ciudad será otro de los grandes eventos, ¿qué le puede aportar tanto a Salamanca como a su Semana Santa?

R: Principalmente, lo que nos va a aportar es que el gran Encuentro va a quedar en la memoria de todos los cofrades de España, donde van a darse cuenta de que tenemos una gran Semana Santa. Nuestras calles de piedra dorada de Villamayor hacen que la Semana Santa sea aún más especial. Siempre lo decimos, somos la provincia de Castilla y León que más al sur miramos y tenemos una variopinta parte de ella.

P: El gran evento, del que también hablaremos, es la Vía Aérea, una ‘Macroprocesión’ donde todas las cofradías de Salamanca, exceptuando la Hermandad Universitaria, procesionarán por las calles, pero existe todo un programa destinado también para los amantes de la Semana Santa y los valores que la envuelven, ¿no?

R: Hemos hecho un gran programa. Sabemos que el Encuentro son cuatro días, pero durante estos días hemos ido haciendo actividades para conocer más la Semana Santa. Quiero que durante este mes de septiembre, que estamos en Ferias y con ganas de divertirnos, vayamos también ambientando lo que vamos a vivir. El Encuentro viene cuando viene y es la ocasión perfecta para ir preparando el ambiente sobre lo que vamos a vivir. Eso sí, lo realmente importante viene en lo que se va a vivir en el Congreso, donde vamos a desarrollar diferentes mesas de trabajo que, desde la Conferencia Episcopal, nos han dado una serie de directrices a seguir.

De cara a la realización de las diferentes ponencias y mesas de trabajo, Francisco Hernández coincido en un evento con Monseñor Mikel Garciandía Goñi, responsable de religiosidad de la Conferencia Episcopal y obispo de Palencia, donde se ahondó en qué necesidades tiene La Iglesia en la actualidad, poniendo directamente el foco en el futuro de la misma, es decir, en los más jóvenes.

P: ¿Cuáles fueron esas directrices?

R: Coincidí con Don Mikel y le pregunté qué quería que fuera sobre lo que habláramos. El dijo que tenemos que escuchar a los jóvenes, que se abordará también en otra mesa de trabajo cómo será la 'Iniciación Cristiana' a través de las cofradías y la dimensión sociocaritativa de la Semana Santa frente a la sociedad. Esas serán las principales mesas.

P: Además, el V Centenario tendrá su protagonismo.

R: Aprovechando que tenemos la efeméride del 500 aniversario, tenemos una mesa redonda sobre la Iglesia y la Escuela de Salamanca, en la que estarán Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León; Santiago García-Jalón de la Lama, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca; Fray Ricardo de Luis Carballada, capellán de la UPSA; y María Martín Gómez, responsable docente de la asignatura “La Escuela de Salamanca: el nacimiento del derecho internacional”. Todo moderado por la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, a la que agradecemos todo el trabajo realizado.

P: Y tras el sábado, el domingo también habrá muchas actividades.

R: El domingo, tendremos las conclusiones a cargo de Don Mikel, vamos a tener actos de culto, como una ofrenda ante María Santísima de la Vega y también un acto solidario, dentro de los fundamentos de acción social y caridad que tienen las hermandades, por lo que parte de la cuota de inscripción irá destinada a la Fundación AVIVA. En definitiva, creemos que tanto las mesas, como las ponencias y todas las actividades, han hecho un programa intenso. Habrá actividades paralelas, como exposiciones, visitas guiadas por la ciudad… será un programa muy completo.

P: Ahondando en una de las mesas que se han organizado, la iniciación cristiana en la Semana Santa, ¿qué retos existen en la actualidad para que se siga viviendo de la misma forma esta celebración, sobre todo en los jóvenes?

R: Cómo has visto, las mesas van concatenadas, tenemos la mesas de los jóvenes, después de la iniciación cristiana, que nos lleva a la memoria de pensar en los jóvenes. Los ponentes que van a estar van a darnos su visión de cómo iniciarse en una cofradía y como conseguir la iniciación cristiana. Obviamente todo está indicado para los jóvenes.

P: Y ahora mismo, ¿cómo están las cofradías en cuanto a juventud?

R: Hay muchas cofradías que van gozando de bastantes jóvenes, están entrando por distintos caminos y todos son válidos. Lo que tenemos que hacer con estas mesas de trabajo es enseñarles el camino y guiarles. Decirles que esto está bien y que la senda a seguir es esta.

P: Ya hablando de la procesión, ¿cómo ha sido el reto de organizarlo todo, con tantas cofradías, hermandades y congregaciones?

R: Más que en pasado vamos a hablar en presente, está siendo un gran reto y un gran trabajo que estamos haciendo en la comisión para organizar todo ello. Hay una normativa marco y común que todas las cofradías aceptan en el momento de que la Junta les invita a participar, pero tenemos que escuchar las necesidades de cada una de las cofradías. Llevamos dos meses desde que hicimos pública la normativa marco y llevamos tres meses trabajando con ellos. Se ha pretendido que todas vuelvan por la sede canónica, por el camino más corto para no crear el caos de estar demasiado tiempo en la calle. El equipo ha dimensionado cuánto tarda cada congregación en salir y todo está minutado y regulado. Luego habrá que ver que pasa en el directo porque serán casi cuatro horas de procesión y la procesión se va a dividir en cuatro bloques para que esos posibles retrasos y esas posibles incidencias, tengan margen de maniobra para que todo vaya sobre ruedas.

P: Supongo que ese día, hasta que no termine, no estarás tranquilo Francisco…

R: Hasta que el Resucitado no llegue, no estaré tranquilo. También quiero decir una cosa, que cuando lleguen a la Plaza Mayor, los hermanos descansarán y habrá una meditación de dos minutos por paso. Queremos darle un sentido y queremos queremos demostrar que Salamanca quiere hacer bien las cosas. Habrá sillas reservadas para las personas inscritas en el encuentro y también habrá un lugar acotado para personas con necesidades especiales.

P: ¿Se zanja en cierto modo la pequeña polémica que hubo entonces con respecto a un lugar reservado?

R: Desde la fachada del Ayuntamiento hasta el arco de Poeta Iglesias las cofradías irán en silencio y otras entrarán por el Arco del Corrillo, para que no haya barullo. La cofradía que sale será en silencio y ese será el momento donde podrán acompañar si lo ven conveniente. Como digo, no será un espacio TEA, pero sí un espacio para las personas con necesidades especiales. Las propias asociaciones decidirán si van o no van. Obviamente, desde la organización y la Junta estamos intentando ver todas las sensibilidades y ver qué piden las cofradías. Hay cuestiones que ya nos gustaría, pero no podemos llegar.

P: Con todo lo del recorrido, la colaboración entre Junta de Semana Santa e instituciones es esencial entonces, ¿no?

R: Hay que agradecer la colaboración de la Policía Local, en constante contacto. Es una maravilla. Igual que con todo el Ayuntamiento a través de Carmen, la verdad que lo ponen muy fácil y obviamente tengo que nombrar a nuestra Diócesis, que no nos pone ninguna pega. Quiero nombrar a la junta que nos apoya durante este encuentro también.

P: Como presidente de la Junta de Semana Santa, ¿qué momento del Encuentro espera vivir con más emoción y qué le gustaría escuchar de un cofrade cuando termine?