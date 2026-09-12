Recorrido oficial de la Vía Aurea del XXXVIII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca

La Vía Áurea promete ser uno de los eventos más importantes de los últimos años en Salamanca, Siempre con el permiso de las Ferias y Fiestas de Salamanca en honor a la Virgen de la Vega y a la propia Semana Santa, en esta ocasión, este evento religioso situará a Salamanca en el mapa nacional e internacional de los Días Santos.

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Los días previos, irán llegando los pasos en los trasladados públicos de las cofradías y hermandades, donde más tarde se unirán para realizar una gran exposición en la Catedral de Salamanca para que salmantinos, salmantinas, turistas y curiosos puedan disfrutar de cada una de las sagradas imágenes.

El día 26 de septiembre, será el evento que ponga la guinda al pastel, la Vía Áurea, la ‘macroprocesión’ que reunirá a todas las cofradias, hermandades y congregaciones, exceptuando a la Hermandad Universitaria, por el casco histórico de la ciudad, convirtiéndose así en el gran escaparate nacional de la Semana Santa de Salamanca.

Recorrido oficial de la Vía Áurea