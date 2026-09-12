La Jornada de Puertas Abiertas con motivo de la celebración de las Ferias y Fiestas acumula más de 18.000 personas

La Jornada de Puertas Abiertas, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la celebración de las Ferias y Fiestas de la ciudad, ha contado con la participación de 18.007 personas.

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El lugar con el que más visitantes ha contado has ido el Edificio Histórico de la Universidad que recibió a 2.874 personas; seguido de las Torres de la Catedral (Ieronimus) a las que subieron 2.094 personas, el Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis recibió 2.033 visitantes y el Museo de Historia de Automoción de Salamanca tuvo 1.796 visitas.

El resto de espacios museísticos fueron la Sala de Exposiciones de Santo Domingo recibiendo a 523 visitantes, el Museo Taurino a 1.104, un total de 1.792 personas visitaron la Torre de los Anaya, 351 se acercaron a Monumenta Salmanticae, 126 visitaron el Centro de Interpretación de las Murallas, el Museo del Comercio recibió a 148 visitantes y el DA2 a 190 personas. Incluso el Parque de Bomberos fue visitado por 950 personas y 482 visitaron las dependencias de la Policía Local.