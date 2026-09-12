M-Clan, música en los barrios y fuegos artificiales para este sábado en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

Salamanca vuelve a sumergirse en plenas Ferias y Fiestas durante este sábado, 12 de septiembre. M-Clan será el cabeza de cartel de toda la programación, pero en otros puntos de la ciudad, incluyendo los barrios, se podrán disfrutar diferentes pasacalles que harán las delicias de los asistentes. Esta es la programación completa:
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- 10:00 horas - Pasacalles de folclore charro por los barrios de Pizarrales, Oeste, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, La Vega y Tejares
- De 10:00 a 13:00 horas - Los Artesanos de caricaturas regresan a la Rúa y a la calle Zamora para dinamizar la actividad comercial de estas zonas. Será entre las 10:00 y las 13:00 horas y desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.
- 11:00 horas - Abierto al público el Mercado histórico en la Vaguada de la Palma con puestos de artesanos y actividades para todos los públicos.
- 12:00 horas - La Peña el Tamboril y todos los participantes se concentrarán en la Plaza de Anaya.
- 12:30 horas - Parque de la Alamedilla está previsto el cuentacuentos en inglés ‘Farmyard’, organizado por Kids&Us.
- 11:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas - XX Festival de Artes de Calle mañana se han programado dos eventos: Recicla Juegos en Huerta Otea, de 11:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, y Fisgoneo en el Patio Chico, a las siete de la tarde
- 18:30 horas - Los cabezudos, acompañados de la charanga Queloque’s Band, recorrerán las calles de Salamanca a las 18:30 horas. Partirán del polideportivo municipal de la Alamedilla y recorrerán las siguientes calles: parque de la Alamedilla, Plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, calle Zamora, plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, Compañía, Rúa Antigua, calle Francisco de Vitoria, Rúa Mayor, calle Compañía, plaza San Benito, calle Prado, Prior, Espoz y Mina, plaza de los Bandos, calle Zamora, Vázquez Coronado, calle Toro, plaza España y parque de la Alamedilla.
- 18:00 a 20:00 horas - La Plaza de Anaya está prevista la feria del ajedrez, con partida simultánea, partidas individuales, cursillo de iniciación al ajedrez y juegos de ajedrez para los más pequeños.
- 21:00 horas. El grupo salmantino Orca ganó el VI Concurso Municipal de Bandas
- 22:00 horas. Fuegos artificiales. El cielo de Salamanca se iluminará con el espectáculo pirotécnico ‘Un paseo por la pólvora’ de Pirotecnia Caballer FX.
- 23:00 horas. M-Clan subirá al escenario de la Plaza Mayor.