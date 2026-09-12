M-Clan, música en los barrios y fuegos artificiales para este sábado en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

Salamanca vuelve a sumergirse en plenas Ferias y Fiestas durante este sábado, 12 de septiembre. M-Clan será el cabeza de cartel de toda la programación, pero en otros puntos de la ciudad, incluyendo los barrios, se podrán disfrutar diferentes pasacalles que harán las delicias de los asistentes. Esta es la programación completa: