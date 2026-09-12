“Las plazas como la de Salamanca son perfectas para dar un concierto”, M-Clan promete energía, rock y sus grandes éxitos

Treinta años sobre los escenarios llenando grandes recintos y teatros, haciendo corear al público canciones como ‘Carolina’, ‘Quédate a dormir’, ‘Llamando a la tierra’ o ‘Sopa fría’ hasta la afonía. M-Clan llega este sábado a la Plaza Mayor de Salamanca. La voz inconfundible de Carlos Tarque y la guitarra de Ricardo Ruipérez traerán el rock y la memoria de treinta años de música a un público entregado que sin duda coreará todas las letras.
Estáis en plena gira por los 30 años de M-Clan ¿Cómo se digiere llevar 30 años haciendo música sin parar y seguir estando ahí?
Es una cifra, pero no estamos muy pendientes de eso, es decir, es un número. La verdad que somos privilegiados de seguir después de 30 años con tanto público y todo tan bien y hay que aprovecharlo. Nos consideramos bastante afortunados.
¿Las ganas son las mismas que al principio de vuestra carrera o cambian?
Sí, las mismas. Además hemos parado tres años y ahora hemos salido en esta gira con mucha fuerza y muchas ganas también y está siendo muy buena. Entonces sí, con muchísimas ganas también.
Han sido 30 años con muchos éxitos, canciones que conoce todo el mundo y con un público de todas las edades. Imagino que eso es muy satisfactorio también…
Sí, porque ya son canciones intergeneracionales y ya han trascendido al público, al gran público.
¿Son más de ellos que vuestras?
Claro, es una cosa que es muy difícil de conseguir. Algo bueno habremos hecho. Han trascendido siete u ocho canciones y la verdad que estamos muy orgullosos.
Y tras tres años de parón ¿cómo habéis planteado esta gira de treinta aniversario? ¿habrá algo especial en el repertorio?
Mira, hemos metido una canción que en 20 años no la hemos tocado, que era ‘Sopa fría’, fíjate, y fue un número uno. Y era un tema que no tocábamos y este año le hemos hecho un arreglo de metal y lo estamos tocando.
¿Y había algún motivo por el que hubierais dejado Sopa fría en el cajón?
No, es como que no nos encajaba a la hora del repertorio y siempre la teníamos como un tema ahí, así como medio olvidado. Y mira, el tiempo la ha hecho más grande y la verdad que en el repertorio ahora es otro de los hits.
Además, es una de vuestras canciones más conocidas, ¿no es raro que un gran éxito se haya quedado guardado tanto tiempo?
Pues sí, nosotros somos así de espabilados (risas)
Entonces podremos escuchar ‘Sopa fría’ en directo después de muchos años y me imagino que una selección de todo vuestro repertorio.
Sí, es un repertorio para el gran público y la verdad que tiene mucha aceptación.
Y después de tantos años y tantos discos y canciones, ¿hay alguna que no haya sido un tan conocida, pero que técnicamente hayáis creído que era mejor que cualquier éxito?
No lo sé, bueno muchas, si tenemos más de cien canciones. Cada canción tiene su recorrido, su momento, no se tratan por igual y tampoco te produce frustración. Es que nosotros hemos tenido también mucha suerte con las canciones, son muchas las conocidas. Hay muchos grupos que solo tienen una canción conocida y las nuestras desde ‘Maggie’, ‘Carolina’, ‘Llamando a la Tierra’, ‘Miedo’, ‘Sopa fría’, son muchas.
Con el auge de los festivales, no se si os gusta tocar en festivales o preferís otro tipo de conciertos más
No, a mí los festivales no me gustan particularmente. Prefiero el público que vaya a verte a ti, no que el público vaya a darse una vuelta.
¿Y sois más de aforo grande o más íntimo?
El tipo de plazas, como la de Salamanca, son perfectas, ese aforo está muy bien. Es un sitio así tan bonito, tan recogido … se ve muy bien la verdad. Y luego el aforo de 2.000 o 3.000 personas es maravilloso porque es un sitio más pequeño y el público ruge más. No sé, a mí particularmente me gustan los pequeños más que los que los que los grandes.
¿Y habrá disco próximamente?
No, de momento estamos metidos en la gira y cuando termine ya veremos cuáles son los pasos a seguir más adelante. O sea, que de momento estamos en la gira que terminará el año que viene.
Sois fundamentalmente rockeros y en vuestro caso han sido 30 años de éxitos, pero es verdad que tras unos años de sequía de grupos nuevos ahora parece que están saliendo algunos con bastante éxito. ¿Tiene futuro el género?
Sí, afortunadamente. El rock siempre es cíclico, siempre ha habido eso de ahora está de moda, ahora no. Y mira ahora, grupos como Arde Bogotá y Ultraligera que lo están reventando.