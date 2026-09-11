Huelga médica indefinida desde el 28 de octubre a nivel estatal

Parece que el conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad alcanza un nuevo nivel, huelga indefinida desde el próximo 28 de octubre para así expresar el profundo rechazo y el sentir de algunos de los facultativos por el Proyecto de Ley del Estatuto Marco que aprobó el Consejo de Ministros y que pasaría a manos del Congreso de los Diputados.

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La reunión se ha llevado a cabo entre CESM, Confederación Española de Sindicatos Médicos; SMA, Sindicato Médico Andaluz; MC, Metges de Catalunya; AMYTS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid; SME, Sindicato Médico de Euskadi; y O’MEGA, Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes.

De este modo y diez días después del anuncio realizado por el Gobierno de España, los facultativos irán a una huelga indefinida que aumentará notablemente las listas de espera, sí como los diferentes servicios de los hospitales, sin afectar en principio, de manera pronunciada, a los centros de salud, tal y como ha quedado demostrado durante los últimos meses.

La disputa viene desde hace más de un año, cuando en la reunión mantenida entre Mónica García, ministra de Sanidad, y los sindicatos de Ámbito, llegaron a un acuerdo de cara a realizar un Estatuto Marco por y para todos los sanitarios, algo a lo que se antepusieron totalmente un gran número de médicos en toda España.