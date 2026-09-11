Huelga médica indefinida desde el 28 de octubre a nivel estatal

Parece que el conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad alcanza un nuevo nivel, huelga indefinida desde el próximo 28 de octubre para así expresar el profundo rechazo y el sentir de algunos de los facultativos por el Proyecto de Ley del Estatuto Marco que aprobó el Consejo de Ministros y que pasaría a manos del Congreso de los Diputados.
La reunión se ha llevado a cabo entre CESM, Confederación Española de Sindicatos Médicos; SMA, Sindicato Médico Andaluz; MC, Metges de Catalunya; AMYTS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid; SME, Sindicato Médico de Euskadi; y O’MEGA, Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes.
De este modo y diez días después del anuncio realizado por el Gobierno de España, los facultativos irán a una huelga indefinida que aumentará notablemente las listas de espera, sí como los diferentes servicios de los hospitales, sin afectar en principio, de manera pronunciada, a los centros de salud, tal y como ha quedado demostrado durante los últimos meses.
La disputa viene desde hace más de un año, cuando en la reunión mantenida entre Mónica García, ministra de Sanidad, y los sindicatos de Ámbito, llegaron a un acuerdo de cara a realizar un Estatuto Marco por y para todos los sanitarios, algo a lo que se antepusieron totalmente un gran número de médicos en toda España.
Otro de los grandes malestares venían por no considerarse ellos mismos en un puesto similar al resto de sanitarios, destacando Ángel Bajo en una de las manifestaciones que “no somos iguales”, sintiéndose “despreciados por el Ministerio de Sanidad”.