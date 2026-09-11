Un conductor de 67 años da positivo en alcohol tras estrellarse contra un muro en la Cuesta de San Blas

Un hombre de 67 años ha dado positivo en alcohol tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra un muro en la Cuesta de San Blas. El accidente se ha producido poco antes de las 9:00 horas de este viernes.

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El conductor perdió el control del turismo y terminó impactando contra el muro. A pesar del fuerte impacto el conductor no resultó herido.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, que realizaron al conductor la prueba de alcoholemia. El resultado fue positivo y la tasa registrada alcanzó los niveles que pueden constituir un delito contra la seguridad vial.

Ante esta circunstancia, se han instruido las correspondientes diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción para continuar con el procedimiento.