Amenazas y un posible cuchillo entre menores en La Aldehuela obligan a intervenir a Policía Local y Nacional

La Policía Local y la Policía Nacional se desplazaron este viernes hasta el parque de La Aldehuela tras recibirse un aviso en el Servicio de Emergencias 112 que alertaba de una posible pelea entre un grupo de alrededor de 40 chicos y chicas.

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Según trasladó uno de los alertantes, los jóvenes se encontraban protagonizando amenazas de pelea, aunque finalmente no se habría producido ninguna agresión física.

El mismo alertante comunicó al 112 que habría visto un cuchillo entre el grupo, circunstancia que llevó a movilizar a los efectivos policiales para comprobar la situación y prevenir que el enfrentamiento pudiera ir a más.

A la llegada de los agentes, la situación fue controlada, sin que consten, según la información disponible, personas heridas ni una pelea consumada. Entre los integrantes del grupo podrían encontrarse menores de edad.