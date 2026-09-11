Más de dos horas y media de retraso del tren Zaragoza-Salamanca

El tren que Zaragoza-Salamanca que debería llegar a la estación de Vialia a las 23:04 horas de este viernes, 11 de septiembre, circula en estos momentos (19:35 horas) con más de dos horas y media de retraso, tal y como ha informado Renfe a sus pasajeros.

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Según la propia compañía, el retraso se debe a una incidencia técnica, no especificada, y por ello el tren INTERCITY 632 circula “con una fuerte demora”.

Es tal el retraso que ya supera más de las dos horas y media y, según la propia compañía, está estimado que el tren llegue a Salamanca a las 1:36 horas del sábado, para indignación, resignación y protesta de los viajantes.

De hecho, este tiempo todavía puede variar o ajustarse, según Renfe.