Más de dos horas y media de retraso del tren Zaragoza-Salamanca

El tren que Zaragoza-Salamanca que debería llegar a la estación de Vialia a las 23:04 horas de este viernes, 11 de septiembre, circula en estos momentos (19:35 horas) con más de dos horas y media de retraso, tal y como ha informado Renfe a sus pasajeros.
Según la propia compañía, el retraso se debe a una incidencia técnica, no especificada, y por ello el tren INTERCITY 632 circula “con una fuerte demora”.
Es tal el retraso que ya supera más de las dos horas y media y, según la propia compañía, está estimado que el tren llegue a Salamanca a las 1:36 horas del sábado, para indignación, resignación y protesta de los viajantes.
De hecho, este tiempo todavía puede variar o ajustarse, según Renfe.
Cabe señalar que otros trenes también han sufrido retrasos este viernes. Sin ir más lejos, el que conecta la estación Clara Campoamor-Chamartín con Salamanca que tenía que salir de Madrid a las 12:46 horas, lo ha hecho con más de treinta minutos de retraso, aunque, según los usuarios, no han sufrido alteraciones ni detenciones una vez que el tren ha emprendido el viaje. Situación que se ha mantenido hasta su llegada a Salamanca