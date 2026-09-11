'Draion' trae a Salamanca fantasía, acrobacias y circo inclusivo

El Ayuntamiento de Salamanca y Stellar Circus celebrarán dos nuevas sesiones de circo inclusivo los días 22 y 26 de septiembre, con el objetivo de facilitar que personas con discapacidad y miembros de asociaciones de inclusión social puedan disfrutar del espectáculo ‘Draion’.

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Las funciones serán el martes 22 a las 16:30 horas y el sábado 26 a las 12:00 horas. El Ayuntamiento subvencionará gran parte del precio de las entradas, por lo que los asistentes solo tendrán que pagar dos euros. En total, se han habilitado hasta 900 invitaciones, que podrán recogerse a través de las asociaciones participantes.

Las sesiones estarán adaptadas a las necesidades del público, con menos intensidad en la música y la iluminación y mejoras en las instalaciones para facilitar el acceso a personas en silla de ruedas.

‘Draion’ es un espectáculo de unas dos horas de duración que combina fantasía y circo a través de una historia protagonizada por un niño que descubre que los dragones que imaginaba en las estrellas pueden hacerse realidad. El espectáculo cuenta con artistas internacionales, números de altura, malabares, telas aéreas y lanzamiento de cuchillos, además de grandes criaturas articuladas.

El director técnico de Stellar Circus, José Ángel García, destacó el trabajo realizado para preparar la propuesta: “Son muchos meses de trabajo para dar a luz un espectáculo que busca sorprender a pequeños y mayores”. García también puso en valor el objetivo de acercar el espectáculo a todos: “Queremos que la cultura sea accesible a todos los salmantinos”.

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