Los vecinos alertan de un fortísimo olor a gasolina en la plaza Alcalde Prieto Carrasco y movilizan a Bomberos y Policía Local

Los vecinos de la plaza Alcalde Prieto Carrasco han alertado durante la mañana de este sábado de un fortísimo olor a gasolina que se habría extendido por la zona.

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Según la información trasladada por algunos vecinos a este medio, el fuerte olor detectado en la plaza Alcalde Prieto Carrasco podría deberse a un derrame de gasóleo producido durante una carga.

Al parecer, el depósito indicaba que aún disponía de una determinada cantidad de litros y, al realizar la carga, se habría superado su capacidad, provocando el derramamiento de combustible.

El aviso se produjo en torno a las 11:15 horas, provocando la intervención de efectivos de Policía Local y Bomberos, además de personal de compañías energéticas, que trabajan en estos momentos para comprobar el origen del olor y determinar si existe una posible fuga.

Según trasladan los vecinos, el olor a combustible era muy fuerte, llegando a percibirse claramente en los alrededores de la plaza.

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Los equipos de emergencia continúan realizando comprobaciones en la zona para localizar el posible origen y garantizar que no exista riesgo para los vecinos.