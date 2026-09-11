Los cuatro investigados que seguían en busca por un secuestro en Benidorm se presentan ante la Guardia Civil en Salamanca

Los cuatro últimos investigados que permanecían en busca y captura en relación con el presunto secuestro ocurrido en Benidorm se han presentado ante la autoridad judicial acompañados por su abogado, Elías Carcedo. Los investigados están relacionados con los delitos de secuestro, robo con violencia y lesiones.

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La comparecencia se produce después de que el pasado 6 de agosto se hiciera pública la operación TERESIANA, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, que se saldó inicialmente con la detención de siete personas, todas ellas mayores de edad , de nacionalidad española e integrantes de un mismo clan familiar asentado en Salamanca.

Según la información difundida entonces, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, quien relató que había sido presuntamente retenida en Benidorm por estas personas.

Durante el traslado hacia Salamanca, la víctima habría conseguido realizar varias llamadas de emergencia, circunstancia que permitió activar actuaciones policiales por parte de la Guardia Civil en distintas provincias. Una vez en Salamanca, según su testimonio, habría permanecido retenida en un domicilio, donde sufrió agresiones y heridas producidas por un arma blanca.

La víctima también denunció que habría sido amenazada con ejercer violencia contra ella y su familia si no accedía a las exigencias de los presuntos autores, además de haberle sido sustraídos sus efectos personales y 2.800 euros en efectivo.Tras pasar a disposición judicial acompañados del abogado que ejerce su defensa, Elías Carcedo, los siete detenidos quedaron en libertad provisional.

Se presentan los cuatro que quedaban pendientes.

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