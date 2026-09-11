Un conductor da positivo en alcoholemia tras chocar dos turismos en el centro de Salamanca

Un accidente entre dos turismos registrado a las 5:14 horas se ha saldado con un conductor investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y con daños materiales.

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El suceso tuvo lugar en el cruce de la calle Banzo con la Gran Vía, donde, se produjo una colisión entre dos vehículos.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local para realizar las pruebas de alcoholemia a los conductores implicados y uno de ellos arrojó un resultado positivo.