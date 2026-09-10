Acordonados los tejos del Parque Picasso tras ingerir tres niños sus frutos

La Policía Local de Salamanca se ha visto obligada a acordonar varios árboles en el parque Picasso. Tres niños han sufrido problemas digestivos tras ingerir frutos de tejo.

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Una abuela de uno de los niños afectados, se ha puesto en contacto con Salamanca24horas, para confirmarnos que su nieto aún sigue en observación, junto con otro de los niños.

Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca ha tomado medidas en el asunto, acordonar varios tejos y colocar carteles de advertencia dirigida especialmente a las familias con niños pequeños.

El Ayuntamiento salamantino ya se ha puesto en contacto con las familias de los menores para interesarse por su estado y, ante lo ocurrido, ha colado carteles informativos en los espacios donde se encuentran estos árboles para recordar que sus frutos no son comestibles.

El tejo es una de las especies arbóreas más antiguas de Europa y está considerado un árbol de alto valor ecológico, por lo que su presencia es habitual en parques y otros espacios urbanos. Salamanca cuenta incluso con varios ejemplares catalogados como árboles históricos, entre ellos los situados en la plaza de Colón.