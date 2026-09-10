Tres investigados por provocar el incendio que calcinó más de 10.000 hectáreas en las Arribes del Duero

La Guardia Civil ha identificado e investiga a tres varones como presuntos responsables de provocar el incendio que calcinó más de 10.000 hectáreas en Fermoselle, en las Arribes del Duero.

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El incendio, tal y como informó este medio de comunicación, se inició pocos minutos antes de las 13:00 horas en el término municipal de Fermoselle. La información que ahora ha remitido la Guardia Civil a través de una nota de prensa, establece que el punto exacto del inicio de las llamas se fija en un tramo del recorrido senderista GR-14. Una ruta que recorre el curso del río Duero desde su nacimiento hasta su desembocadura en Oporto.

Precisamente en uno de los puntos de esa ruta que pasa por Fermoselle, y tal y como han permitido saber las pesquisas de miembros de SEPRONA de la Comandancia de Zamora, se encontraban a la hora del inicio del incendio los tres varones investigados, en el paraje conocido como La Cicutina.

Un punto que se caracteriza por ser una zona con orografía muy escarpada, con densa masa vegetal y que se encuentra dentro del parque natural de Arribes del Duero.