Tarde de tensión en el incendio de Fermoselle tras una reactivación ya controlada en Mámoles

El incendio forestal de Fermoselle, que permanece desde la mañana de este sábado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ha sufrido durante la tarde una reactivación del fuego muy próxima al perímetro en la zona de Mámoles, concretamente en el arribe, según ha explicado la jefa de Jornada del Centro Provincial de Mando de Zamora, Esther Iglesias.

La complicada orografía de los Arribes del Duero dificulta la extinción del incendio de Fermoselle

Esta reactivación generó alarma entre la población, aunque los medios de extinción ya se encontraban trabajando en ese sector. Ante la evolución del fuego, el operativo se reforzó con siete helicópteros y tres aviones, que se sumaron a los efectivos desplegados sobre el terreno.

Gracias al trabajo coordinado de las cuadrillas terrestres y los medios aéreos, la reactivación pudo ser controlada al finalizar la tarde, evitando que las llamas siguieran avanzando.