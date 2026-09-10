Un total de 1.218 estudiantes extranjeros comienzan su camino en Salamanca

Un total de 1.218 estudiantes extranjeros formarán parte este curso 26-27 de los programas de movilidad internacional de la Universidad de Salamanca. Así, desde las 11:00 horas de este jueves 10 de septiembre, el Claustro del Colegio Arzobispo Fonseca ha acogido la bienvenida de este millar de alumnos, procedentes de cerca de 50 países a través de los programas como el Erasmus, de convenios de intercambio y de otros programas de colaboración.

Publicidad Publicidad

En este acto han estado presentes el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado Rodríguez; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Además, también han asistido miembros como el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto; o la directora académica de Cursos Internacionales, Mª del Rosario Llorente Pinto.

Este curso, en cambio, cuenta con algo que le hace especial: un total de 1.218 estudiantes internacionales, coincidiendo así este número con el año en el que se fundó la Universidad de Salamanca: "Esta conciencia nos recuerda algo muy especial. Salamanca sigue siendo un lugar de encuentro para quienes vienen a aprender y a compartir, para todos vosotros".

"Gracias por elegirnos, gracias por elegir Salamanca, Zamora o Ávila y por la ilusión con la que comenzáis esta etapa", ha continuado el rector de la USAL, otorgando así sus buenas energías a los alumnos: "Espero que encontréis aquí buenos amigos, buenos profesores y oportunidades para vuestro futuro, para que sigáis desarrollando la carrera que habéis comenzado".

"Salamanca es un sitio pequeño, pero en el que podéis encontrar gente de todo el mundo. Cada conversación seguro que os ayuda a aprender, a ganar confianza y desde aquí a conocer al resto del mundo", ha animado Corchado.

Para acabar ha alegado a su vida personal para dar ejemplo así de lo importante que puede llegar a ser una movilidad internacional: "Mi experiencia como estudiante de Erasmus me cambió la vida. Aprendí lo que era la investigación, aprendí inglés, y, sobre todo, allí conocí a mi mujer. O sea que fijaros si ha sido para mí importante ser un estudiante Erasmus y seguro que para vosotros también lo va a ser", concluye Corchado.

Publicidad Publicidad

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, tampoco ha perdido la oportunidad de recibir a los estudiantes y de darle sus mejores ánimos. "Vosotros también vais a enseñarnos mucho a los salmantinos. Nos gusta recibir, conversar, compartir conocimiento. Es una hermosa herencia para quienes creemos en el reto y en el diálogo".