La UPSA inicia el nuevo curso académico reafirmando su compromiso con la investigación y la transferencia del conocimiento

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) inicia el nuevo curso académico reafirmando su compromiso con la investigación y la transferencia del conocimiento. Estos ámbitos, según apuntan desde la institución, "continúan consolidándose gracias al trabajo, la dedicación y el talento de su Personal Docente e Investigador (PDI)".
En relación a este asunto, el rector, Santiago García-Jalón de la Lama, ha destacado que este curso comienza “con la satisfacción de comprobar que la investigación y la transferencia del conocimiento continúan fortaleciéndose en nuestra Universidad”. “Sigamos construyendo, entre todos, una investigación excelente, abierta al diálogo entre disciplinas y capaz de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo desde el rigor científico y el compromiso con la persona y el bien común”, concluye.
Estas declaraciones se evidencian gracias a los resultados alcanzados durante los últimos meses, "que representan una evolución muy positiva de la I+T en la Universidad, tanto por la captación de financiación competitiva como por el liderazgo y la participación en proyectos de ámbito nacional e internacional".
Entre los hitos más destacados figura la concesión del proyecto nacional JULCE ('Juego Limpio en el Fútbol Formativo: Conducta de Jugadores y Entrenadores'), dirigido por el profesor de la Facultad de Educación Javier Sánchez, financiado dentro de la convocatoria estatal de Generación del Conocimiento. La iniciativa, que se desarrollará durante dos años. RTal y como apuntan desde la UPSA, este proyecto plantea un sistema innovador para evaluar el comportamiento deportivo en categorías de formación, "promoviendo valores como el respeto, la deportividad y la responsabilidad social, con un claro impacto educativo y social".
Asimismo, la UPSA, a través de su Vicerrectorado y servicio de Investigación y Transferencia, coordinará como miembro del consorcio el proyecto europeo CHALLENGE HUB, una iniciativa de cooperación transfronteriza entre Castilla y León y la región Centro de Portugal. Esta iniciativa reúne a universidades, cámaras de comercio y entidades empresariales para impulsar un modelo de innovación basado en la transferencia inversa del conocimiento y en la colaboración multidisciplinar.
En el ámbito internacional, la Universidad participa también en el proyecto McSOCIAL, liderado por los profesores de la Facultad de Educación Amparo Jiménez y Fernando González. Esta iniciativa combina innovación educativa, transformación digital y cooperación internacional para responder a nuevas necesidades formativas.
A estos proyectos se suma el liderazgo de la UPSA como entidad coordinadora del proyecto europeo IA-ACE, una iniciativa dirigida por las profesoras de la Facultad de Informática Ana Fermoso y Montserrat Mateos y alineada con la apuesta institucional por la investigación sobre inteligencia artificial aplicada al entorno universitario y que sitúa a la Universidad en uno de los ámbitos de mayor proyección dentro de la educación superior europea.
Más allá de estos resultados, la Universidad quiere poner en valor la consolidación de una estrategia institucional que, durante los últimos años, ha situado la investigación y la transferencia como una prioridad. Programas de incentivación de la actividad investigadora, acciones de formación continua para el PDI y la actualización de la normativa en materia de investigación y transferencia son algunas de las iniciativas que han contribuido a fortalecer este ecosistema de innovación.