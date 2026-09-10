La UPSA inicia el nuevo curso académico reafirmando su compromiso con la investigación y la transferencia del conocimiento

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) inicia el nuevo curso académico reafirmando su compromiso con la investigación y la transferencia del conocimiento. Estos ámbitos, según apuntan desde la institución, "continúan consolidándose gracias al trabajo, la dedicación y el talento de su Personal Docente e Investigador (PDI)".

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En relación a este asunto, el rector, Santiago García-Jalón de la Lama, ha destacado que este curso comienza “con la satisfacción de comprobar que la investigación y la transferencia del conocimiento continúan fortaleciéndose en nuestra Universidad”. “Sigamos construyendo, entre todos, una investigación excelente, abierta al diálogo entre disciplinas y capaz de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo desde el rigor científico y el compromiso con la persona y el bien común”, concluye.

Estas declaraciones se evidencian gracias a los resultados alcanzados durante los últimos meses, "que representan una evolución muy positiva de la I+T en la Universidad, tanto por la captación de financiación competitiva como por el liderazgo y la participación en proyectos de ámbito nacional e internacional".

Entre los hitos más destacados figura la concesión del proyecto nacional JULCE ('Juego Limpio en el Fútbol Formativo: Conducta de Jugadores y Entrenadores'), dirigido por el profesor de la Facultad de Educación Javier Sánchez, financiado dentro de la convocatoria estatal de Generación del Conocimiento. La iniciativa, que se desarrollará durante dos años. RTal y como apuntan desde la UPSA, este proyecto plantea un sistema innovador para evaluar el comportamiento deportivo en categorías de formación, "promoviendo valores como el respeto, la deportividad y la responsabilidad social, con un claro impacto educativo y social".

Asimismo, la UPSA, a través de su Vicerrectorado y servicio de Investigación y Transferencia, coordinará como miembro del consorcio el proyecto europeo CHALLENGE HUB, una iniciativa de cooperación transfronteriza entre Castilla y León y la región Centro de Portugal. Esta iniciativa reúne a universidades, cámaras de comercio y entidades empresariales para impulsar un modelo de innovación basado en la transferencia inversa del conocimiento y en la colaboración multidisciplinar.

En el ámbito internacional, la Universidad participa también en el proyecto McSOCIAL, liderado por los profesores de la Facultad de Educación Amparo Jiménez y Fernando González. Esta iniciativa combina innovación educativa, transformación digital y cooperación internacional para responder a nuevas necesidades formativas.

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A estos proyectos se suma el liderazgo de la UPSA como entidad coordinadora del proyecto europeo IA-ACE, una iniciativa dirigida por las profesoras de la Facultad de Informática Ana Fermoso y Montserrat Mateos y alineada con la apuesta institucional por la investigación sobre inteligencia artificial aplicada al entorno universitario y que sitúa a la Universidad en uno de los ámbitos de mayor proyección dentro de la educación superior europea.