La Fiesta de Europa FM, el concierto de La La Love You y la inauguración del mercado histórico en la Vaguada de la Palma marcan la programación por las Ferias y Fiestas de este jueves 10 de septiembre en la capital salmantina.

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A las 20:30 horas, la Plaza Mayor de Salamanca comenzará a calentar motores, con Juan Diego Suárez, DJ y locutor de radio musical de Europa FM, que se encargará de pinchar las últimas novedades del pop/rock del 2000 en adelante.

A las 22:30 horas, la banda de pop-punk e indie rock, La La Love You, se subirá al escenario de la Plaza para protagonizar el concierto de la noche tras el éxito de ‘El fin del mundo’.

La música estará también presente en otros puntos de la ciudad como en el parque Elio Antonio de Nebrija, de la mano del grupo salmantino 'No cantes Victoria', que cumple su 15 aniversario este año. Y, la Banda Municipal de Música actuará también a las 13:00 horas en la Plaza Mayor.

Dentro del Festival de Artes de Calle está programada la Ludoteca, de 17:00 a 20:30 horas, en

la plaza de Trujillo. Y a las 19:00 horas, en el Patio Chico, la compañía Circuspunto Teatro

ofrecerá 'Somos, un espectáculo'.

Este jueves también se inaugura el mercado histórico en la Vaguada de la Palma, ambientado este año en la ciudad del siglo XVI y en el contexto histórico del nacimiento de la Escuela de Salamanca. Permanecerá abierto del 10 al 13 de septiembre, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.