La La Love You aterriza de nuevo en Salamanca con su estilo alternativo: “Probablemente seamos los bichos raros del panorama”

‘No se te puede dejar nada’, ‘Las medusas no tienen corazón’ o ‘A ver quién se duerme ahora’. Temas como estos harán vibrar la Plaza Mayor de Salamanca desde las 22:00 horas de este jueves 10 de septiembre. ¿La razón? La vuelta a la capital del Tormes de uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos tiempos: el grupo musical La La Love You.

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Esta banda, nacida en el año 2007, llega a las fiestas patronales de Salamanca para representar su nuevo álbum, ‘¿Por qué me miráis así?’, una pieza con la que continúa la línea de las canciones alegres, alternativas y enfocadas en un estilo muy típico en los años setenta y atípico en la actualidad: el punk pop.

Después de nueve años creando música y compartiéndola en pequeños locales, su canción ‘El Fin del Mundo’ lo cambió todo en el año 2018. Ahora, son una media de 8,9 millones de oyentes los que disfrutan de sus temas cada mes. En este sentido, Roberto Amor, guitarrista y vocalista del grupo, hace un repaso por la trayectoria de este original proyecto musical.

No es la primera vez que venís a Salamanca. ¿Qué opinión os merece esta ciudad?

Salamanca es una ciudad a la que tenemos mucho cariño. En el momento en el que, tras comenzar a hacer música en el año 2007, comenzamos a visitar ciudades fuera de Madrid, Salamanca era uno de nuestros destinos favoritos. En esta ciudad había muchos grupos amigos nuestros que también hacían música, así que montábamos pequeños conciertos en salas de allí. Por eso, hemos ido a tocar allí muchísimas veces. Por ejemplo, uno de los primeros conciertos que hicimos fue en un local de la capital del Tormes, y es una actuación a la que le tenemos mucho cariño. Son recuerdos muy bonitos que tenemos.

¿Qué esperáis del concierto de este jueves 10 de septiembre?

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Esta vez será un concierto muy diferente a los que hacíamos en Salamanca hace más de diez años, porque será mucho más grande. Independientemente de ello, nosotros vamos a llegar allí con lo mejor que tenemos, con nuestra mejor producción y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Esa es la tónica de los conciertos de La La Love You: nosotros nos tomamos nuestras actuaciones como si fueran una fiesta, y es lo que queremos también para la gente que vaya a vernos.

¿Por qué apostasteis por un género musical tan alternativo y diferente a lo que se suele escuchar en la actualidad?

Cuando comenzamos a hacer música en el año 2007, era el punk pop el género musical que escuchábamos. Desde que éramos adolescentes, siempre hemos escuchado mucho a grupos americanos pop punk, como Green Day o Blink-182. Así que, siguiendo un poco esa onda comenzamos a hacer este tipo de canciones. Es verdad que también tenemos muchas influencias de artistas españoles. Nos gustan muchísimos grupos que, actualmente, conocemos en persona gracias a los festivales a los que asistimos.

En cambio, es cierto que probablemente el pop punk no sea un género masivo a día de hoy, aunque supongo que al final en los últimos tiempos la música se democratiza mucho más: en una lista de Spotify puede convivir La La Love You con artistas completamente distintos como son Quevedo o Rosalía. Entonces, esta democratización hace que más gente tenga acceso a nuestra música.

La La Love You.

La La Love You es un grupo nacido en el año 2007, pero que empezó a escucharse en el año 2019. ¿Qué creéis que es lo que os hizo repuntar?

Yo creo que no desistir. Es verdad que nos han pasado muchas cosas en estos últimos años y estamos teniendo una carrera que hace unos años al comienzo ni nos imaginábamos. Pero, al final nosotros desde el primer momento nos lo hemos tomado como nuestro hobby, como algo que disfrutábamos sin otra pretensión de pasárnoslo bien. Esta forma de ver la música ha hecho que siguiéramos haciendo música, que no bajáramos los brazos y que, finalmente, llegásemos al punto en el que estamos ahora, que es un momento muy bonito.

En el año 2019, la canción ‘El Fin del Mundo’ se convirtió en un éxito que ha llegado ya a más de 370.000.000 visitas. ¿Qué podéis decir de esa canción?

‘El Fin del Mundo’ es una canción que, aunque no lo pretendíamos en el momento en el que la hacíamos, conecta muchísimo con la gente. Ese éxito no fue algo buscado, si no que nosotros seguíamos haciendo canciones como lo hacíamos habitualmente y, de repente, llegó esa canción y comenzó a escucharse. En definitiva, gracias a ‘El Fin del Mundo’ nos cambió la vida y nos cambió la carrera musical.

¿Por qué creéis que fue en ese instante en el que empezasteis a ser escuchados multitudinariamente?

No sé si es por el lenguaje o por los sentimientos que despierta ‘El Fin del Mundo’, pero la gente le tiene mucho cariño. Aun así, es verdad que nuestro repunte ocurrió en un año en el que empezaban a resurgir las guitarras. Hubo una época en los que el estilo urbano y el reggaeton dominaban por completo el panorama, pero poco antes de que nos diéramos a conocer ya había otros grupos que se estaban abriendo camino. Por ejemplo, Carolina Durante ya era un grupo conocidísimo que estaba tocando en festivales y volviendo a abrir ese camino para los grupos que tocan con guitarras y de una forma más tradicional.

¿Qué sentisteis en el momento en el que repuntasteis de esa manera?

Incluso a día de hoy no nos lo creemos, ha tenido una vida muy atípica. Comenzó creciendo poco a poco y hasta el día de hoy no ha parado de crecer. Es bastante insólito porque la canción ya tiene unos cuantos años y sigue creciendo. Cada día sigue creciendo y es algo que nosotros tampoco sabemos explicar muy bien por qué. En los últimos meses ha pegado también un crecimiento increíble en Latinoamérica, en México y en muchos otros países. Ha entrado en el Top Chart de Spotify y no deja de sorprendernos. Evidentemente es la canción que más alegrías nos ha dado.

¿Cómo describiríais vuestra vida hasta el año 2019?

Esa época fue muy feliz. Miro alrededor y veo a muchos grupos que tienen mucha frustración por el hecho de que el proyecto no termina de despegar. Por fortuna, nosotros nunca tuvimos ese sentimiento. Aunque éramos un grupo pequeñito al que escuchaba poca gente, para nosotros el hecho de ir a otra ciudad, como puede ser Salamanca, y que viniera gente a vernos nos hacía muchísima ilusión.

¿Cómo cambió vuestra vida desde que ‘El Fin del Mundo’ repuntó?

Nos cambió la vida sobre todo porque llegó un momento en el que cada uno tiene que dejar su trabajo y dedicarse al cien por cien a la música. Esto fue algo muy bonito porque siempre quisimos que llegase el momento y, finalmente, tuvimos la oportunidad de dedicarle a la música el cien por cien de nuestra energía. En definitiva, llevamos unos años en los que no hemos parado nada y somos conscientes de que esto es algo que hace unos años no teníamos. Estamos viviendo cosas muy bonitas y, como no sabemos qué puede pasar en el futuro, lo vivimos con toda la intensidad que podemos.

Desde el año 2007, su discografía cuenta con cinco discos, siendo el último ‘¿Por qué me miráis así?’, un álbum cuyos gráficos están inspirados en la vida extraterreste ¿Qué podríais decir de este nuevo álbum?

Este nuevo álbum se llama así y cuenta con esos gráficos porque de algún modo nos sentimos como unos aliens en la industria. Probablemente seamos los bichos raros dentro del panorama y queríamos plasmar eso de alguna manera. Dentro de la industria sentimos que somos una pieza un poco diferente respecto a muchos otros artistas o grupos actuales.

Esta peculiaridad también se percibe en la forma en la que componemos y producimos las canciones. Nosotros seguimos haciéndolo un poco a la vieja usanza: nos juntamos en un local con las guitarras y buscamos allí las ideas. Por ello, este disco se llama ‘¿Por qué me miráis a mí?’, reflejando esa experiencia que tiene mucha gente al sentirse fuera de lugar.

¿Cuál es el tema estrella en el que os fijáis para hacer vuestras canciones?

La época adolescente es un momento al que regresamos para hacer nuestras canciones. Es verdad que esto no es cosa solo de La La Love You, sino que, al fijarnos en otros artistas que nos gustan, vemos que es algo recurrente. En este sentido, siempre definimos a La La Love You como un proyecto adolescente, porque nuestras canciones siempre hablan de esa época de tu vida, de momentos y de experiencias que te pasan en esa etapa.

Al fin y al cabo, muchas de nuestras canciones hablan de amor, y la época adolescente o posadolescente es una etapa en la que te pasan muchas cosas por primera vez. Es una época muy bonita y yo supongo que por eso no solo La La Love You, sino muchísima otra gente, escribe canciones un sobre esos sentimientos que te ocurren en esa época de tu vida.

¿Cómo creéis que ha evolucionado vuestra música?

Ha evolucionado porque de los primeros discos a ahora han cambiado muchas cosas, pero en la esencia, en lo que a nosotros nos gusta o cómo vemos la música, hemos cambiado bastante poco. Siempre hemos ido aprendiendo a hacer lo que queríamos y que al comienzo no éramos capaces de plasmar en grabaciones.

Con el paso de los años vas aprendiendo cosas y vas puliendo aspectos melódicos, arreglos y letras que antes no tenías la capacidad de hacer. En la esencia de las melodías y las letras no creo que hayamos cambiado demasiado; probablemente hayamos cambiado más en la producción, el sonido y los arreglos que en el núcleo de las canciones.

La La Love You se basa en una música alternativa y setentera. ¿En qué creéis que se diferencian la cultura musical de esa época con la de la actualidad?

Ha cambiado muchísimo. No podemos hablar de hace 15 o 20 años con la visión de alguien que está dentro de la industria, porque nosotros éramos un grupo pequeñito que nos juntábamos para tocar y no vendíamos discos ni teníamos otras pretensiones.