Salamanca registra 624 casos de violencia de género activos en el mes de agosto, siete menos que en julio

El Ministerio del Interior ha registrado, a través del Sistema VioGén, un total de 624 casos activos de violencia de género en la provincia de Salamanca. Así lo recoge el informe elaborado en el mes de agosto, que registra siete casos menos que los detectados el mes de julio, época en la que había 631 situaciones activas.

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En concreto, de esos 624 casos activos localizados en la provincia del Tormes, en un total de 321 las víctimas cuentan con menores a cargo. De ellos, 18 son los menores que se encuentran en situación de riesgo, en este caso en un nivel medio.

Por otro lado, de la totalidad de casos activos, en concreto 98 de ellos están registrados como casos de especial relevancia. De ellos, 96 se encuentran en un nivel medio mientras que los dos restantes cuentan con una valoración de riesgo alta.

En general, 5.695 casos son los casos activos de víctimas de violencia de género en Castilla y León, posicionándose así en la octava comunidad con más casos en toda España. En este caso, 2.758 son las situaciones en las que se encuentran menores implicados, mientras que con cuatro de ellos existe un riesgo alto, según los datos estadísticos de agosto de 2026.