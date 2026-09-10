Salamanca y la USAL unidas en un documental de la televisión china sobre la dinastía Shang

Salamanca vuelve a proyectar su imagen internacionalmente. La ciudad y la Universidad de Salamanca han sido protagonistas de uno de los episodios de "Dà Yì Shāng", que significa La Gran Ciudad de Shāng, una serie documental de cuatro capítulos dedicada a la civilización de la dinastía Shang y emitida por CCTV-4, el canal internacional de la Televisión Central de China.

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El tercer episodio, titulado "La cumbre: la hegemonía de los reyes", se emitió este miércoles, 9 de septiembre, a las 22:00 horas y está centrado en el reinado del Guerrero Dīng. A lo largo del capítulo pueden verse diferentes imágenes de Salamanca, incluidas panorámicas aéreas de la ciudad y grabaciones realizadas en distintos espacios de la Universidad de Salamanca.

Uno de los escenarios principales es la Biblioteca General Histórica de la USAL, donde las cámaras de la televisión china recogieron imágenes de sus fondos bibliográficos y de algunos de sus espacios históricos. La producción establece así un vínculo entre el patrimonio bibliográfico europeo relacionado con China y la investigación contemporánea sobre la antigua civilización Shang.

El documental cuenta además con la participación de miembros de la comunidad universitaria salmantina. Entre ellos se encuentran Óscar Lilao, director de la Biblioteca General Histórica, y Jinjing Xu, profesor de Estudios Chinos y director local del Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca, además de varios estudiante. Las cámaras de CCTV también se desplazaron hasta las aulas de la Universidad de Salamanca para grabar una clase dedicada a las inscripciones sobre huesos oraculares, conocidas como jiǎgǔwén, uno de los principales sistemas de escritura utilizados durante la civilización Shang.

La USAL tiene en este ámbito una particularidad dentro del panorama universitario español, ya que es actualmente la única universidad española que incorpora el estudio de estas inscripciones a su docencia universitaria dentro de los estudios chinos. Dà Yì Shān, aborda la evolución de la civilización Shang a través de la investigación histórica y arqueológica, las inscripciones sobre huesos oraculares, las piezas de bronce y las aportaciones de especialistas internacionales.

Para la elaboración de la serie, el equipo de producción trabajó durante más de 570 días, recorrió más de 20.000 kilómetros y realizó grabaciones en China, Reino Unido, Francia, Alemania y España, visitando museos, universidades, yacimientos e instituciones académicas.

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