Las chicas siguen al frente en la Hospedería Fonseca

La historia del rock también tiene pertenece a la mujer, y eso es precisamente lo que recuerda la exposición ‘Girls to the front!’, que seguirá abierta en la Hospedería Fonseca hasta el 15 de noviembre.

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La muestra reúne más de 2.000 piezas, entre ellas 300 portadas de discos, fotografías, revistas, fanzines y obras gráficas que recorren la música popular desde 1926 hasta 2026 desde una perspectiva feminista.

Por sus salas aparecen figuras como Bessie Smith, Aretha Franklin, Patti Smith, Yoko Ono, Björk o Rosalía, además de un capítulo especial dedicado al movimiento Riot Grrrl de los años 90 y bandas como Bikini Kill o L7.