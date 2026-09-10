La Vaguada de la Palma viaja al siglo XVI con el mercado histórico de las Ferias y Fiestas

La Vaguada de la Palma ya se encuentra inmersa en el ambiente del siglo XVI con la inauguración del mercado histórico de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

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El mercado permanecerá abierto desde este jueves 10 al domingo 13 de septiembre, en horario de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, y reunirá más de 150 puestos de artesanía y alimentación, además de numerosas actividades dirigidas a todos los públicos.

La concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, ha destacado durante la apertura que se trata de "uno de esos espacios que durante las ferias y fiestas vale la pena disfrutar". En esta edición, el mercado se suma además a la programación conmemorativa del quinto centenario de la Escuela de Salamanca.

Seguín ha señalado que la iniciativa permitirá "meternos de lleno en aquel mundo en el que Salamanca fue una inspiración para los valores universales", al tiempo que ha reivindicado la importancia de mirar al pasado para encontrar inspiración de cara al futuro.

Entre las novedades de esta edición se encuentra un taller de lutería, donde los visitantes podrán conocer de primera mano cómo se elaboraban y reparaban los instrumentos musicales. También habrá un taller de alfarería y diferentes propuestas participativas para acercar al público los oficios tradicionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) La programación contará además con actuaciones de música, teatro y animación a cargo de una decena de compañías. Uno de los momentos destacados llegará el sábado por la noche, cuando tendrá lugar un espectáculo de gran formato.

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