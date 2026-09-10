Cortes de tráfico y nuevos desvíos en Salamanca con motivo del Mercado Histórico

La instalación del Mercado Histórico de las Ferias y Fiestas traerá consigo cambios en la circulación por el centro de Salamanca. El principal corte se producirá en Vaguada de la Palma, por lo que se ha establecido un nuevo recorrido para acceder a la zona histórica y al parking del Centro Histórico.

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El acceso se realizará desde el paseo de San Vicente, con un giro hacia la calle Espejo para continuar por la cuesta de San Blas. El recorrido seguirá por Vaguada de la Palma, la cuesta de Oviedo y la calle Balmes hasta llegar a la calle Veracruz, donde los vehículos deberán girar hacia la calle Horno.

Para la salida de la zona histórica, los conductores podrán realizar el recorrido hasta la calle Veracruz e incorporarse de nuevo a Rector Esperabé.