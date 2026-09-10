La Junta destina 350.000 euros para la inserción laboral del pueblo gitano

La Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión de una subvención de 350.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano de cara actuar en tres líneas diferentes dirigidas todas ellas a mejorar la inclusión sociolaboral, sobre todo en las personas más jóvenes de la comunidad.

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La ayuda permitirá desarrollar los programas ‘Acceder Joven’, ‘Aprender Trabajando y Formatéate’ y ‘Acceder’, en su línea de fomento del emprendimiento. Así pues, se activará a las personas más jóvenes para así incrementar su cualificación y competencias digitales y favorecer su formación profesional y competencial, al tiempo que se implica a las empresas en los procesos formativos y de empleo.

El programa ‘Acceder Joven’ está dirigido a la realización de itinerarios integrados de inserción para personas jóvenes gitanas, mientras que ‘Aprender Trabajando’ y ‘Formatéate’ están orientados a mejorar la empleabilidad de jóvenes gitanos mediante procesos de formación y adquisición de competencias. Por su parte, ‘Acceder’, en su línea de fomento del emprendimiento, desarrolla itinerarios integrados de inclusión sociolaboral dirigidos a la población gitana.