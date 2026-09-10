La Junta destina 350.000 euros para la inserción laboral del pueblo gitano

La Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión de una subvención de 350.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano de cara actuar en tres líneas diferentes dirigidas todas ellas a mejorar la inclusión sociolaboral, sobre todo en las personas más jóvenes de la comunidad.
La ayuda permitirá desarrollar los programas ‘Acceder Joven’, ‘Aprender Trabajando y Formatéate’ y ‘Acceder’, en su línea de fomento del emprendimiento. Así pues, se activará a las personas más jóvenes para así incrementar su cualificación y competencias digitales y favorecer su formación profesional y competencial, al tiempo que se implica a las empresas en los procesos formativos y de empleo.
El programa ‘Acceder Joven’ está dirigido a la realización de itinerarios integrados de inserción para personas jóvenes gitanas, mientras que ‘Aprender Trabajando’ y ‘Formatéate’ están orientados a mejorar la empleabilidad de jóvenes gitanos mediante procesos de formación y adquisición de competencias. Por su parte, ‘Acceder’, en su línea de fomento del emprendimiento, desarrolla itinerarios integrados de inclusión sociolaboral dirigidos a la población gitana.
Con este tipo de iniciativas, se mejorará la inclusión sociolaboral, incrementando la presencia en el mercado laboral. Además, desde la Junta han destacado el buen hacer de la Fundación Secretariado Gitano durante lo últimos años con este tipo de iniciativas, llegando a personas de todas las edades.