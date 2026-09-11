Récord de matriculación en el arranque del curso de la Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca

Este viernes ha arrancado el curso de la Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca Adventia. Lo ha hecho, además, con un récord de matriculación: un 30% de matrículas más respecto al curso anterior.

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La Escuela ha dado la bienvenida a los estudiantes de las 64.ª y 65.ª promociones de Integrado y Grado en Piloto de Aviación Comercial.

La nueva promoción, según fuentes de la Universidad, "refleja la evolución del perfil del alumnado y la creciente proyección internacional de la Escuela de Pilotos".

Del total de los nuevos estudiantes, la presencia femenina representa el 30 % del alumnado.