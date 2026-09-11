A prisión un detenido tras entrar forzosamente en el interior de una vivienda en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre tras ser localizado intentando cometer un robo con fuerza en un domicilio de la capital del Tormes. Según apuntan desde la Policía Nacional, el detenido fue localizado en el interior de una vivienda, de la que había extraído varios objetos.

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Según explican desde las autoridades, agentes de la Policía Local fueron llamados por parte de un vecino que había encontrado una mochila abandonada junto a la puerta de su vivienda.

A la llegada de los agentes, se observó que una de las ventanas se encontraba rota, se escucharon ruidos procedentes del interior de la vivienda. En ese momento, según explican desde la Policía Nacional, los agentes accedieron al interior. Momentos después, el hombre salió abalanzándose sobre los agentes y mostrando una actitud extremadamente agresiva, por lo que tuvo que ser reducido.

Durante la intervención, los agentes localizaron en poder del detenido una mochila que había sido reconocida por los propietarios como de su propiedad, así como diversos objetos. Entre ellos, se encuentran varias mochilas, una bandolera, documentación personal, una tarjeta bancaria, gafas de sol, ropa deportiva y diversas joyas, entre ellas dos cadenas y una pulsera con inscripciones.

El detenido, después de ser trasladado a un centro médico por tener lesiones debido al adentramiento en el hogar y una vez finalizados los trámites documentales, fue puesto a disposición de la Autoridad judicial, la cual decretó su ingreso en prisión.