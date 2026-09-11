Declarado un incendio forestal en Colmenar de Montemayor

Diez minutos antes de las 13:00 horas se ha declarado un incendio forestal en las inmediaciones del municipio salmantino de Colmenar de Montemayor.

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Según la información ofrecida por el sistema ‘INFOCAL’, un total de 15 medios han trabajado para extinguir las llamadas originadas en un paraje natural.

Entre los medios actuantes había tres aéreos, cinco agentes medioambientales y siete medios terrestres. Estos últimos repartidos en dos cuadrillas terrestres, tres vehículos autobomba y dos brigadas forestales helitransportadas.

Por el momento se desconoce el terreno afectado, así como las causas que han originado este incendio, pero el fuego se ha dado por controlado a las 14:20 horas.

Incendio en Colmenar de Montemayor

Cabe destacar que el pasado lunes, 7 de septiembre, se declaró otro incendio forestal en las inmediaciones de Colmenar de Montemayor. Además, en julio se originó otro fuego en una parcela por el uso negligente de maquinaria agrícola, motivo por el que el presunto responsable, un varón de 77 años, fue investigado por agentes de la Guardia Civil.