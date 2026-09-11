“Voy a ser la alcaldesa de Salamanca a partir de mayo”: María Sánchez presenta oficialmente su candidatura

Con absoluta convicción, así se ha presentado de manera oficial María Sánchez como candidata socialista a la alcaldía de la ciudad de Salamanca.

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La primera mujer que lidera una lista del PSOE por la Alcaldía de Salamanca ha asegurado que, además, será la primera alcaldesa de la ciudad. “Salimos a ganar y voy a ser la alcaldesa de la ciudad de Salamanca a partir de mayo de 2027”, ha asegurado en una rueda de prensa que ha contado también con su ‘rival’ en las primarias, Marcelino Muñoz, así como el secretario provincial del PSOE, David Serrada.

Precisamente, este último ha sido el encargado de anunciar que María Sánchez será la candidata a la alcaldía, uniendo a su candidatura a Marcelino Muñoz: “Hoy ya dejamos de hablar de nosotros y empezamos a hablar de Salamanca. De cómo la queremos gobernar y empezar a tener mimbres de un proyecto. Tenemos que conseguir una mayoría que vaya más allá del electorado del PSOE y estamos convencidos de que lo vamos a hacer”.

David Serrada, María Sánchez Y Marcelino Muñoz

Más allá de la convicción de María Sánchez por alzarse con la alcaldía y “acabar con 30 años de la misma Salamanca”, también ha avanzado que su candidatura, por la que lleva ya meses trabajando, estará enfocada en una ‘cogobernanza’, puesto que piensa hacer partícipe a los ciudadanos de la ciudad.

“Salamanca lleva demasiados años resignada e instalada en un momento de no cambio. Queremos ganar no solo para que cambie el PP que adormece las instituciones. Queremos cambiar Salamanca. No queremos más de lo mismo, queremos hacerlo desde un PSOE que no mira hacia dentro. No hemos perdido ni un minuto en estar mirándonos el ombligo o ver quién tiene que dar el primer paso”, ha declarado la candidata socialista, que, además, ha asegurado que el actual equipo de gobierno no “está dando respuestas a los problemas de la gente”.

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“No contaba” con Marcelino Muñoz antes de las primarias Por su parte, Marcelino Muñoz ha asegurado que la rueda de prensa de este viernes será la última vez con doble foco, puesto que “a partir de ahora se debe poner en María. En hablar de proyecto y de ilusionar dentro y fuera de las paredes. Me tienes a tu disposición para el trabajo”, ha asegurado el secretario provincial de UGT Salamanca.

No obstante, a preguntas de este medio, María Sánchez ha confirmado que antes de las primarias no se había planteado introducir en el proyecto a Muñoz: “No estaba pensando en qué personas van a formar el equipo hasta febrero, pero la respuesta es no. No contaba con ello, para nada estaba pensando en nombres ni posiciones”.

María Sánchez Y Marcelino Muñoz

Una propuesta conjunta que llega tras un acuerdo para que Marcelino Muñoz retirara su candidatura en las primarias por elegir candidato a la Alcaldía de Salamanca, siendo, así, María Sánchez la única candidata: “No tenía ninguna duda de que íbamos a llegar a un acuerdo, porque a María y a mí nos une que tenemos visiones complementarias de la ciudad y un mismo objetivo: gobernar Salamanca”, ha asegurado Muñoz.