No habrá primarias en el PSOE: María Sánchez y Marcelino Muñoz harán candidatura conjunta para optar a la alcaldía de Salamanca

Las primarias por elegir candidato socialista para la alcaldía de Salamanca no sé celebrarán. María Sánchez y Marcelino Muñoz han llegado a un acuerdo para unir propuestas y presentar, así, una lista y un programa electoral conjunto para tratar de conseguir acceder al máximo cargo municipal.

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Según la información a la que ha tenido acceso Salamanca24horas.com, será Marcelino Muñoz quien retire la candidatura para formar parte de una lista que estará encabezada por María Sánchez.

Esta decisión llega después de que la semana pasada ambos presentaran sus candidaturas para las primarias, pero ahora lo que se pretende es "una apuesta por la unidad del partido y por un proyecto en común para recuperar la alcaldía en 2027".

Tras hacer pública esta unión, María Sánchez ha declarado que "la militancia nos pide unidad y nosotros damos un paso adelante para hacerla posible. Sumamos nuestras fuerzas para construir un PSOE fuerte, unido y preparado para ganar Salamanca en 2027".

Por otro lado, Marcelino Muñoz ha querido destacar que “queremos un PSOE que vuelva a conectar con la ciudadanía, que esté en cada barrio y que sea capaz de ofrecer una alternativa real de gobierno. Este acuerdo nos permite mirar hacia adelante juntos”.