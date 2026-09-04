María Sánchez y Marcelino Muñoz se disputarán la candidatura del PSOE a la alcaldía de Salamanca

María Sánchez Gómez y Marcelino Muñoz han presentado sus candidaturas para las primarias en las que el PSOE de Salamanca determinará su candidato a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027.

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez Gómez, ha sido la primera en anunciar de manera oficial que se presenta como candidata a las primarias del PSOE municipal, previo paso para elegir candidato para a la alcaldía de la ciudad.

Sánchez, que cuenta con Soledad Murillo y Aquiles Magide como representantes de la candidatura, tendrá como rival al actual secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz, quien tampoco ha perdido el tiempo y este mismo viernes también ha presentado de manera oficial su candidatura para esas primarias.

Cabe recordar que las últimas primarias para elegir candidato a la alcaldía de Salamanca tuvieron lugar en 2022, cuando José Luis Mateos fue la opción más votada por los militantes socialistas ante Soledad Murillo.

María Sánchez Gómez es la actual secretaria de la Agrupación Local Jaime Vera y es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, relevando, precisamente, al anterior candidato, José Luis Mateos.

Por su parte, Marcelino Muñoz, es el secretario provincial de UGT en Salamanca.