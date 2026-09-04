El VII Raid Solidario de Proyecto Hombre Salamanca llega a la Comunidad Terapéutica tras recorrer 286 kilómetros

El VII Raid Solidario de Proyecto Hombre Salamanca ha llegado este viernes a su destino después de cinco días de carretera y cerca de 286 kilómetros recorridos por diferentes localidades de la provincia a bordo de ciclomotores clásicos.

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La ruta ha estado marcada por las paradas en distintos municipios, alguna avería, muchas risas y numerosos momentos compartidos tanto entre los participantes como con las personas que han salido a su encuentro durante el recorrido.

El punto final de esta aventura ha tenido lugar en la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Salamanca, donde los participantes han celebrado la llegada y han compartido una comida con las personas que forman parte del centro.