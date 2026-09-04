Nueva edición de los programas municipales de formación en informática y nuevas tecnologías para mayores de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una nueva edición de los programas municipales destinados a personas mayores de 60 años en el ámbito de la informáticas y las nuevas tecnologías, una serie de formaciones que tienen como objetivo principal mejorar las competencias digitales de este colectivo, favorecer su autonomía en el uso de herramientas tecnológicas y facilitar su participación activa en la vida social y cultural de la ciudad.

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Esta iniciativa, como ha explicado el consistorio, está expresamente dirigida a personas empadronadas en Salamanca, ya sean pensionistas, jubiladas o en situación de desempleo, arrancando las inscripciones desde el 7 de septiembre hasta el 27 de septiembre. Además, se podrán solicitar cualquiera de las plazas en los centros municipales Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, entregando la solicitud de inscripción, que deberá ser cumplimentada y acompañada de la elección de un curso ordinario y un curso temático, así como de una fotocopia del DNI, tal y como recogen las bases de la convocatoria.

Cartel Programa Nuevas Tecnologías Personas Mayores

Serán dos los bloques en los que se estructure la oferta educativa para el año 2026/2027, donde el primero está compuesto por cursos ordinarios de 24 horas que abarcan desde la iniciación a la informática hasta niveles avanzados. El segundo está formado por cursos temáticos de 14 horas que profundizan en ámbitos concretos como la administración electrónica, la navegación segura, el uso cultural y patrimonial de herramientas digitales, la salud y el bienestar digital y la introducción a la inteligencia artificial.