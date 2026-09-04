La futura adquisición del hospital de Salamanca que salvará la vida a pacientes con enfermedades cardiacas severas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un total de 13,36 millones de euros destinados a diferentes áreas de los centros sanitarios públicos de Castilla y León. Una inversión que servirá para contratar artículos de lencería y vestuario, dispositivos de asistencia ventricular izquierda y tratamiento estándar de tumores, sistemas de monitorización continua de glucosa y la puesta en marcha de tres esterilizadoras de vapor.

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En primer lugar, se ha autorizado un total de 10,7 millones de euros para el suministro de lencería y vestuario para personal y pacientes durante los próximos dos años. Una partida presupuestaria de la que se beneficiarán todos los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Por otro lado, se han aprobado otros 1.214.400 euros para el suministro de 12 dispositivos de asistencia ventricular izquierda para el Servicio de Cirugía Cardiaca del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que sirven, entre otras causas, para mantener vivo al paciente mientras espera un trasplante de corazón y siendo un puente al trasplante, situando así el CAUSA como un centro de referencia en el Servicio de Cardiología.

Por otro lado, este aparato también se utiliza para que los pacientes puedan recuperar ciertas funciones del corazón, sirviendo como puente a la recuperación. Uno de los terceros usos es del DAVI es asistir a la circulación de la sangre en algunos pacientes que no podrían someterse a una cirugía.

Según explicó un paciente que forma parte del reducido grupo de Salamanca que viven gracias al DAVI, funciona a través de una bomba implantada en el la zona interna del tórax, necesitando un sistema exterior que atraviesa la piel y une un controlador externo y a baterías que el paciente lleva en una mochila o bolsa adaptada.

A pesar de ser una mochila de dos kilogramos de peso, es un dispositivo que sirve para salvar vidas, siendo el hospital de Salamanca uno de los centros de referencia en la utilización de estos dispositivos portátiles.

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