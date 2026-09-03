El día que el pelotón de La Vuelta ‘desvalijó’ un camión con cervezas y bocadillos camino de Salamanca

El ciclismo de antes era muy diferente al de ahora. No solo por las bicicletas, las estampas de los ciclistas, las ausencias de casco, las gorras, las chichoneras, la forma de entrenar o de competir, sino también por la pillería, algunas gamberradas y muchas, muchas anécdotas.

Publicidad Publicidad

Una anécdota que ha recordado recientemente el canal de YouTube Ciclismo Explosivo tiene a Salamanca como protagonista indirecta. Era el miércoles 23 de septiembre de 1998 y a la Vuelta a España solo le quedaban tres etapas para finalizar.

La decimoctava etapa de la ronda española se presumía como una etapa de transición uniendo las capitales de León y Salamanca. Un total de 223 kilómetros sin ninguna dificultad montañosa y que en los primeros instantes tuvo como protagonista un fuerte viento de cara que se convertía en un aliado desapacible para cualquiera valiente que intentara una escapada y para el propio pelotón.

Así, y tal y como cuentan en el propio vídeo algunos de sus protagonistas, como Manolo Beltrán, al pelotón ciclista no se le ocurrió otra cosa que ponerse todos de acuerdo para pararse en mitad del recorrido y ‘desvalijar’ un camión de la organización que colocaba la propia Vuelta para que jueces, organizadores, operarios y demás personal ajeno al pelotón ciclista, pero vinculado a la carrera, pudieran abastecerse.

Allí había bocadillos de jamón, botellas de vino, cervezas, refrescos… “No sé si el Chava fue uno de los que lo organizó, también había varios colombianos como el Chepe (refiriéndose a Chepe González). Cogimos unas cervezas, que n ose pueden coger, estaba prohibidísimo”, cuenta un corredor del Relax-Fuenlabrada, presente aquel día en el pelotón ciclista.