Alertan de la intrusión de polvo de África en Salamanca desde este viernes y hasta el lunes

Desde este viernes, 4 de septiembre, hasta el lunes, 7 de septiembre, todo el territorio castellano y leonés estará en aviso por la intrusión de polvo africano procedente del norte de África, lo que empeorará notablemente la calidad del aire en las nueve provincias de la región.

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La predicción realizada por las instituciones públicas, indica que se podrán alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable. Además, debido a que la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de peligro, se ha decidido minimizar la afección desde esta cantidad.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Si los niveles no son muy elevados (hasta regular): para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas, probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles. Así, disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, vigila la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. De cara a conocer de primera mano cómo evoluciona durante estos días la intrusión del polvo procedente de África, se recomienda visitar las siguientes webs: