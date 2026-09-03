Más fondos para agricultura y una PAC sin recortes, Mañueco se compromete con el campo en la apertura de Salamaq 2026

Más fondos para Agricultura en el presupuesto de 2027, la exigencia de una PAC sin recortes, acuerdos comerciales que no interfieran en las condiciones de los agricultores para competir y garantizar el futuro al sector. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el encargado de inaugurar Salamaq apostando por la defensa de un sector “excelente, que dinamiza pueblos, genera oportunidades de empleo y es motor en el medio rural que es una de las señas de identidad de Castilla y León y de Salamanca” además de poner en la mesa “productos alimentarios excelentes”.

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El presidente de la Junta ha exigido una PAC sin recortes ya que estasmos en un “momento clave para el futuro de nuestro campo. Nos jugamos mucho con la futura política agraria común”. Por eso, asegura que “siempre hemos estado del lado de los agricultores” y por ello la Junta reivindicará “nada de recortes, ni un euro menos para la Política Agraria Común. Debe tener un presupuesto suficiente para garantizar el abastecimiento alimentario, por un lado, por otro la rentabilidad de los productores, y por último, la modernización de las explotaciones”.

Para ello “debe dar prioridad al agricultor profesional y reconocer los sectores estratégicos para que nadie se quede atrás en este camino”.

También ha exigido que “los acuerdos comerciales no dejen a nuestro campo en inferioridad de condiciones para competir. Queremos competir en igualdad, ni más ni menos. Si Europa exige a nuestros productores determinadas normas ambientales, sanitarias, laborales y de utilización de productos, debemos exigir lo mismo a todo lo que entra en el mercado europeo”.

Además, ha avanzado que en el presupuesto de la Comunidad para el próximo año la Consejería de Agricultura y Ganadería “será una de las que más crece. Eso os lo garantizo hoy aquí” ya que el objetivo de la Junta “es garantizar el futuro de todo el sector agropecuario, del sector primario, que es parte de nuestra identidad y que es un sector estratégico para la tierra de Castilla y León y de Salamanca “.

Inauguración Salamaq 2026 (42)

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Por su parte, la secretaria de estado de Agricultura, Begoña García, ha asegurado en Salamanca que el “campo si tiene futuro” y las cifras demuestran “la fortaleza del sector”. García ha destacado un compromiso del Gobierno, apostar por el relevo generacional pidiendo en Europa que el “al menos el 10% de los recursos de la paz vaya al relevo generacional” y la apuesta del proyecto ‘Tierra Joven’ para que estos se puedan incorporar al campo.

También ha hecho un reconocimiento a los avances en materia medioambiental que está haciendo el sector. “El sector ganadero está haciendo las cosas muy bien y hay que decirlo”.