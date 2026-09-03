Este es el programa completo del primer día de Salamaq 26

Salamaq 26 abre sus puertas este jueves con un completo programa de actividades que incluyen charlas técnicas, degustaciones y las pesadas de los animales de charolés y limusín, además de exhibiciones.

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Este es el programa completo de la jornada de este jueves.

ACTIVIDADES GENERALES 11:00 h. Apertura de la Feria Salamaq 26

12:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española, Pura Raza Árabe, Bretón y Shire, a la mano, montados, carrusel y enganche. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

12:00 h. Pesada de animales de la raza charolesa.

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Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés (entrada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Degustación de Productos Ganaderos: Asociación Nacional de Criadores de Raza Morucha y Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente Granadino y Asociación de Criadores de Cabra del Guadarrama. Al Punto Espacio Culinario. Chef: Luis Fernandes. Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

17:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española, Pura Raza Árabe, Bretón y Shire, a la mano, montados, carrusel y enganche. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

17:30 h. Pesada de animales y presentación de novillos a subasta de la raza Blonde de Aquitania. Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

18:00 h. Exhibición de Drones y presentación del nuevo modelo, a cargo de Cultivdron. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

18:30 h. Pesada de animales de subasta de la raza Limusina. Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

JORNADAS PROFESIONALES 11:00 h. Taller: Las variedades de uva minoritarias de Castilla y León: ¿el futuro de la vitivinicultura? Grupo de investigación de Polifenoles de la USAL. Organiza: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

12:00 h. Calificación morfológica del cerdo ibérico. Organiza: AECERIBER. Lugar: Nave de ganado porcino (entrada libre hasta completar aforo)

12:00 h. IX ENCUENTROS PROFESIONALES DEL PORCINO IBÉRICO. Problemas respiratorios, metabólicos y PPA. ¿En qué punto estamos?: 12:05 h. Bienvenida e introducción. D. Luis García Rodríguez, STC Veterinario NANTA; 12:15 h. Patología respiratoria del cerdo ibérico. Dª. Elena Muro Berzosa, STC Veterinario NANTA; 12:40 h. Consecuencias metabólicas de la enfermedad respiratoria: ¿cuánto cuestan? D. Guillermo Ramis Vidal, Catedrático de Producción Animal, Facultad de Veterinaria de Murcia; 13:05 h. ¿Cómo estamos tras nueve meses de PPA? D. Miguel Ángel Higuera Pascual, Director de ANPROGAPOR; 13:30 h. Mesa Redonda con todos los ponentes. Modera: D. Manuel Martín Delgado, STC Veterinario NANTA

16:00 h. Elementos clave para la rentabilidad de las explotaciones agrarias. D. Juan Luis Fradejas, Profesor de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA (Universidad Pontificia de Comillas). Dª. Karen Hoberg, Economista en Sistemas Agroalimentarios Sostenibles - Alimenting.cat. Organiza: IRNASA-CSIC, SEAE, EURADIA, MESETARIA, OFISET. Lugar: Salón de actos. Edificio Pabellón Central

16:00 h. Taller: Conociendo la biodiversidad de los cultivos de nuestra tierra. Área de Producción Vegetal, Grupo de investigación de Alimentos de la USAL. Organiza: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

18:00 h. Presentación del Grupo Operativo SUPRAOLIVO y Cata AOEVE, a cargo de Soleae. Organiza: ADRISS. Lugar: Sala de Lonja. Edificio Diputación de Salamanca

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR 11:30 - 14:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ'26

12:30 - 14:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

16:30 - 20:30 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

16:30 - 20:00 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ 26

Lugar: Stand Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA 18:00 - 19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia de Salamanca: Programa MICOCYL (Micología) de la Diputación de Salamanca, IGP Lenteja de La Armuña, Denominación Origen Arribes, Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes. Lugar: Pabellón Circular Salamanca en Bandeja