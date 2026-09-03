Arranca la Salamaq de la inteligencia artificial y la tecnología adaptada al campo

Salamaq abre sus puertas este jueves y lo hace apostando por la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial adaptada al sector agroganadero. De hecho, esta será la feria más tecnológica de los últimos años, no solo porque los expositores muestren la maquinaria más avanzada del mercado y se presenten los estudios de investigación más innovadores, sino porque el recinto ferial ha cambiado radicalmente gracias a la nueva capa tecnológica.

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No se ve, pero sus beneficios se sienten. Kilómetros de cable, sensores, placas solares … todo para dar forma a un sistema de confort y bienestar autorregulable que es capaz de detectar si sube la temperatura en las naves ganaderas, si es necesario abrir las ventanas para que las corrientes hagan su trabajo o el nivel del agua en bebederos y fuentes.

Todo para que las estrellas de esta feria, las cabezas de ganado, disfruten del mayor bienestar posible y con ellas los ganaderos y visitantes.

Será el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el encargado de inaugurar esta nueva edición de una de las ferias más importantes del país este jueves y dar el pistoletazo de salida a cinco intensos días en los que el recinto ferial de la Diputación de Salamanca se convertirá en el referente del sector.

La Feria del Sector Agropecuario y 37 Exposición Internacional de Ganado Puro reunirá en Salamanca a 470 expositores y 1.493 cabezas de ganado que se repartirán en 19.984 metros cuadrados repartidos entre el pabellón central, la zona de maquinaria, la Plaza del Comercio, Alimentaria, los pabellones de Tierra de Sabor y Salamanca en Bandeja, así como las naves de bovino, ovino y caprino, aviar, equino y porcino.

Además de la instalación de los sistemas inteligentes de la capa tecnológica, los visitantes podrán disfrutar de renovadas instalaciones y de un bulevar central que además de zonas verdes, espacios para descansar, fuentes de agua y sombra contará con la instalación de 12 foodtrucks. Una iniciativa que arrancó tímidamente el año pasado y que tuvo gran demanda, con largas colas para disfrutar de hamburguesas y productos elaborados con las carnes de las razas que se pueden conocer en la feria.

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Mapa <a href= Salamaq 26">

¿Qué ganado se puede ver en Salamaq 26? La Exposición Internacional de Ganado Puro con la presencia de casi 1.500 ejemplares de 5 especies y 38 razas ganaderas. Estas cifras hacen que esta feria sea un gran atractivo para los profesionales que buscan animales de calidad cuyas razas buscan la constante mejora genética.

El ganado vacuno vuelve a destacar con 212 ganaderos que aportan 1015 cabezas de 18 razas, en las que el charolés, limusin, blonde de Aquitania y morucha, representan el grueso de la exposición.

Del resto de especies ganaderas, en ovino, se mantiene con más de 350 ejemplares de 9 razas aportadas por 27 ganaderos; sin olvidar el caprino con 46 ejemplares de la raza De las Mesetas; en porcino 42 de ibérico aportados por 8 ganaderos, y equino con 35 cabezas, de 8 razas y la raza asnal zamorano-leonesa con 3 ejemplares, además de la especie aviar, que en una carpa completan la asistencia de ganado.

No faltarán a esta edición de la feria los premios a los mejores animales de cada raza. Los concursos morfológicos comenzarán el viernes y se celebrarán las competiciones nacionales de Limusín, Charolés, Blonde de Aquitania y Morucha, así como el Concurso Nacional de Ovino de la raza Castellana.

Tampoco faltará la subasta nacional de ganado vacuno, una de las citas que más expectación despierta entre profesionales y público, que puede disfrutar en directo de una verdadera subasta en la que los mejores animales consiguen los precios más altos.

Jornadas profesionales y otras actividades Tampoco faltarán en esta feria los encuentros profesionales que centrarán las intervenciones en temas que preocupan en los distintos sectores o en las últimas innovaciones. Desde el futuro de la vitivinicultura a la rentabilidad de las explotaciones agrarias, sin olvidar temas como el marketing agroalimentario, las secuelas de la EHE o las plagas en el campo charro, entre otras. ASAJA Salamanca celebrará durante la feria su sectorial nacional de ganado vacuno y el Consejo Agrario de Castilla y León mantendrá una reunión en Salamaq.