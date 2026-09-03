Salamanca se manifiesta este domingo por los gatos callejeros y el cumplimiento de la Ley de Colonias Felinas

Los Gatos Tienen Ley, organización destinada a la protección de los felinos, ha organizado un total de 38 convocatoria a manifestarse por el cumplimiento de la Ley de Colonias Felinas repartidas por todo el conjunto nacional, entre las que se encuentra Salamanca, en la plaza de la Constitución a partir de las 12:00 horas.

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Una movilización por la que han declarado que “no tiene ningún tinte político”, sino que dejan entrever que muchos de los consistorios no tiene “recursos, ni planificación, ni aplicación real de la ley” lo que hace que muchos gatos callejeros “sufran” mientras muchas personas “sostienen solas lo que debería asumir la administración”.

Cartel Sobre La Manifestación De Los Gatos Callejeros

Por esto mismo, han declarado que la ley “obliga a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas”, además de indicar que “las consecuencias son graves”, debido a que a “más gatos, más enfermedades y más muertes evitables en las calles”.

Por un lado, han aclarado que esta convocatoria es un movimiento colectivo, no una entidad, planteando de esta forma de manera consciente debido a que el problema “es estructural y afecta a todo el territorio”, indicando que detrás de la movilización “hay muchas realidades distintas, pero una misma situación, la falta de cumplimiento de la ley de protección animal y el abandono institucional”.

¿Cómo gestiona el Ayuntamiento de Salamanca las colonias felinas? Desde 2022, el Ayuntamiento de Salamanca puso en marcha un servicio de seguimiento de las colonias de gatos silvestres en la ciudad de Salamanca, esterilizando para ello un total de 200 felinos, 108 hembras y 92 machos, esto solo en el 2023.

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Desde entonces, se ha ido trabajando en los diferentes puntos de la ciudad en los que hay constancia de tratar con estos animales, contando por aquel entonces con 700 gatos. Para realizar, este exhaustivo control, se ha llevado a cabo un diagnóstico y censo de la ubicación, dimensiones y características de las colonias felinas que existen, priorizando las colonias con problemas para integrarse, de este modo, se consiguió hacer un mapa de como se encontraba la situación en la capital del Tormes.

Por otro lado, también se supervisa a través de un veterinario clínico con exámenes físicos, censos, desparasitaciones, test serológico, valoración de la existencia de posibles zoonosis, además de vacunaciones y evaluaciones etológicas. En el caso de que haya un animal enfermo, se retira para recibir atención veterinaria.