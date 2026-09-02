Una manifestación contra el racismo en Salamanca irrumpe en los momentos previos a la movilización por Ceuta

Decenas de movilizaciones se dan cita este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a Ceuta, ciudad que está viviendo una de las mayores crisis migratorias de los últimos años en España. Unas concentraciones que se han promovido desde los diferentes consistorios de España.

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Con motivo de las Fiesta de Ceuta que se celebra este 2 de septiembre, la Federación Española de Municipios y Provincias han organizado estas protestas para enviar su apoyo al pueblo ceutí. Entre las personalidades que asisten a la movilización se encuentran el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca.