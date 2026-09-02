Javier Iglesias dejará de ser presidente de la Diputación de Salamanca

El nombramiento de Iglesias como senador podría considerarse un premio por más de treinta años de trayectoria al servicio del partido que pondría el broche final a su carrera política. El mismo recorrido que hizo su antecesora en la presidencia de la Diputación, Isabel Jiménez, que una vez retirada de la institución provincial se le dio un puesto en el Senado o del alcalde de Salamanca Julián Lanzarote que vivió la misma situación. Un "dulce" retiro que además es un alivio para el partido ya que en las últimas elecciones municipales Iglesias tuvo que recurrir a un pequeño pueblo de la provincia, San Morales, donde se aseguraba el acta de concejal que le permitiría ser presidente de la Diputación tras "caerse" en el último minuto de la lista del Ayuntamiento de Salamanca donde había sido concejal hasta ese momento.