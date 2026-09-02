Carbajosa de la Sagrada acoge la tercera edición de Carbajosa Motor, el próximo 5 de septiembre a las 10:00 horas hasta las 23:00 horas, en la calle Camino Carpihuelo. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada y cuenta con la colaboración de la escudería local Devil Pistons Crew.

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Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de coches y motos de diferentes estilos, épocas y preparaciones. Por otro lado, contarán con diversidad actividades complementarias para todos los públicos. Además, esta edición contará con pruebas de escape, sesiones de música y entrenamiento, con sorteos en coloración con el comercio local.