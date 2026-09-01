La Escuela Municipal de Música de Santa Marta abre mañana el plazo extraordinario de matrícula

La Escuela Municipal de Música y Danza de Santa Marta de Tormes abrirá mañana, miércoles 2 de septiembre, el plazo extraordinario de matrícula para el curso 2026-2027.

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La jornada del miércoles contará con horario de mañana y tarde. En concreto, las matrículas podrán formalizarse de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. El plazo continuará el jueves 3 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas.

Desde la Escuela Municipal de Música recuerdan que este periodo extraordinario está destinado exclusivamente a nuevos alumnos o a alumnos matriculados que quieran realizar modificaciones de horario.

El inicio del curso está previsto para el próximo 10 de septiembre de 2026.