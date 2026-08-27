El Ayuntamiento de Villamayor abre la convocatoria de ayudas para deportistas de élite menores de 18 años.

El Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca ha publicado hoy, jueves 27 de agosto, las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a deportistas de élite menores de 18 años del municipio de Villamayor, correspondientes al ejercicio 2026.

La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 5.000 euros y contempla la concesión de diez ayudas de hasta 500 euros cada una. Su finalidad es contribuir a sufragar los gastos derivados de la práctica deportiva y de la participación en competiciones oficiales, favoreciendo la progresión de jóvenes deportistas que representan a Villamayor en pruebas de ámbito regional, nacional e internacional.

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Las ayudas están dirigidas a deportistas individuales federados, menores de 18 años y empadronados en Villamayor con una antigüedad mínima de tres meses. Las personas beneficiarias serán sus progenitores o tutores legales, quienes deberán ser mayores de edad, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas por la legislación general de subvenciones. Quedan excluidas las disciplinas deportivas colectivas, incluidas parejas, relevos, conjuntos y equipos.



Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la participación en competiciones oficiales durante las dos últimas temporadas, especialmente las de ámbito internacional, nacional y regional; la relación entre los gastos e ingresos derivados de la actividad deportiva; las circunstancias de diversidad funcional o trastornos de conducta, y la renta de la unidad familiar.



La principal novedad de la convocatoria de este año es la posibilidad de incrementar el crédito inicialmente consignado. De esta manera, si el número de deportistas que reúne todos los requisitos supera las diez ayudas inicialmente previstas, el Ayuntamiento podrá habilitar una cuantía adicional, condicionada a la disponibilidad de crédito y a la aprobación, en su caso, de la correspondiente modificación presupuestaria.



Con esta medida, el Ayuntamiento pretende que todos los deportistas que cumplan los requisitos puedan percibir la ayuda de hasta 500 euros. Se evita así que, como podía suceder en convocatorias anteriores cuando el crédito disponible resultaba insuficiente, las ayudas tuvieran que reducirse proporcionalmente entre las personas beneficiarias.



Esta novedad representa un nuevo esfuerzo económico del Ayuntamiento de Villamayor y reafirma su apuesta por el deporte local, el apoyo a la progresión y profesionalización de sus jóvenes deportistas y el reconocimiento de la excelencia que supone competir al máximo nivel.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Por tanto, las solicitudes podrán presentarse desde el 28 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

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Las instancias y los anexos correspondientes pueden obtenerse:

• En el Registro del Ayuntamiento de Villamayor, situado en la plaza de España, número 4.

• En la página web municipal: www.villamayor.es.

• En la sede electrónica del Ayuntamiento de Villamayor.

• En la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con el identificador BDNS 926036.



Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el Registro municipal, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas; telemáticamente a través de la sede electrónica, o por cualquiera de los medios admitidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.