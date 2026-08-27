Siete propuestas rechazadas y una posible gran apuesta para la nueva Feria de Día de Salamanca 2027

La Feria de Dia de Salamanca cumple su vigésimo aniversario y lo hace bajo el manto de un anuncio único, el cambio que sufrirá de cara al año que viene y en el que saldrá del centro para situarse en un gran recinto ferial. Como confirmaba el presidente de la Asociación de Hostelería, Jorge Moro, las reformas en la plaza de los Bandos motivaría la salida completa de las casetas de algunas zonas como la ya mencionada, también la plaza del Mercado o incluso el Parque de La Alamedilla. Eso sí, el anuncio ha pillado por sorpresa al propio consistorio salmantino, con el que aún no se habría reunido de cara a la Feria de Día 2027.

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La reducción que ha habido en los últimos años en cuanto a número de establecimientos participantes, además de la haber suprimido muchas zonas como la Rúa este 2026, han motivado a pensar en nuevos lugares en los que realizar la Feria de Día, con un concepto totalmente diferente y que innovaría, incluso, en la programación de la misma.