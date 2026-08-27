La tradición se abre paso en Salamanca con dos nuevas exposiciones dentro del V Festival Internacional de Folclore

La concejala de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, ha inaugurado en la mañana de este jueves 27 de agosto dos exposiciones que forman parte del V Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca y que se podrán visitar en el Palacio de Garcigrande, ubicado en la Plaza de los Bandos, hasta el próximo 13 de septiembre.

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Con más de 4.000 piezas, que abarcan desde el siglo XVIII hasta el XX, el Ayuntamiento define esta colección como uno de los conjuntos más relevantes del patrimonio textil del noroeste peninsular.

Así, ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 13 de septiembre con entrada gratuita y en un horario de apertura de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas. De esta manera, arranca la quinta edición del Festival Internacional de Folclore que se celebrará en Salamanca del 27 al 30 de agosto y que estará dedicado al V centenario de la Escuela de la Salamanca, "un legado histórico al que se rendirá homenaje mediante una programación que une tradición, identidad y encuentro entre pueblos, reforzando el carácter abierto e internacional de Salamanca", según explica el consistorio.

Exposiciones De Folclore En Salamanca (3)

"Estas exposiciones que inauguramos en la mañana de este jueves miran a nuestras raíces para abrirnos al mundo y nos hablan precisamente de quiénes somos, de dónde venimos y de todas esas historias que generación tras generación se han ido contando sin necesidad de ser escritas", ha apuntado Seguín durante la presentación.

Esta colección reúne no solo indumentaria tradicional de León, Zamora y Salamanca, sino también joyería popular, complementos, textil doméstico y prendas de carácter burgués que reflejan la evolución de la moda y los cambios sociales. Además, custodia las herramientas y el saber hacer de los procesos artesanales de producción textil, salvaguardando un valioso patrimonio inmaterial.

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En primer lugar, el Palacio Garcigrande acoge una selección textil, para la que se ha seleccionado una muestra exclusiva de 16 conjuntos representativos de la rica diversidad geográfica de la provincia de León. A través de ellos, el visitante podrá recorrer las singularidades estéticas de comarcas tan emblemáticas como La Montaña, Tierras de León, las Riberas del Órbigo y del Esla, Tierras Bañezanas, El Páramo, Tierras de Sahagún y la Maragatería.

Además, esta exposición contará también con trajes procedentes de México, "que evocan esa relación no solamente folclórica sino también sentimental que existe entre nuestros países", explica Seguín.